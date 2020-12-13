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Предпринимателей Башкирии приглашают к участию в акции #МойбизнесПомогает

ОБЩЕСТВО

Предпринимателей Башкирии приглашают к участию во всероссийской благотворительной акции #МойбизнесПомогает, инициированной Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес».

«Главная цель акции – развить культуру благотворительности среди предпринимателей и поддержать их деятельность в помощи нуждающимся гражданам», — подчеркнул пресс-секретарь Госкомитета РБ по предпринимательству Ильгизар Саньяров.

Корзины для подарков установлены в центрах «Мой бизнес». Принести подарок для детей-сирот, малоимущих, пенсионеров, пожилых людей из домов престарелых или помочь приютам для животных можно в любой день. Первый сбор будет приурочен к празднованию Нового года.

«Участвовать в масштабной акции #МойбизнесПомогает могут любые неполитические организации и частные лица», — добавил Ильгизар Саньяров.
Все, что нужно — принести подарок в центр «Мой бизнес» по одному из следующих адресов: Уфа, ул.Заки Валиди, 2; Нефтекамск, Комсомольский проспект,19.

ИА «Башинформ»
Теги: акция, предприниматели
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