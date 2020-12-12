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Владелица магазина для взрослых родом из Башкирии примет участие в шоу на ТНТ

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com

Владелица магазина для взрослых родом из Башкирии примет участие в шоу на ТНТ Фото: vk.com

Владелица магазина для взрослых в Сочи — уроженка башкирского города Салават Алия Ямилова примет участие в шоу «Золото Геленджика» на ТНТ. Увидеть нашу землячку в эфире популярного телеканала можно будет уже в это воскресенье, 13 декабря.

31-летняя Алия Ямилова организовала собственный бизнес четыре года назад, переехав в Сочи. На шоу она попала, как и другие участники, прошла кастинг по видеосвязи, сообщают авторы проекта.

«Отправляясь на шоу, я не ставила перед собой цели победить. Главным для меня было получить удовольствие от процесса. Получила по полной! «Золото Геленджика» — довольно неожиданное шоу. К примеру, в первом испытании за одной из дверей оказался мини-бассейн с холодной водой. Было очень неожиданно в него окунуться, поверьте! Чтобы победить в шоу, нужно быть собранным, уметь быстро принимать решения и быть везучим человеком», — рассказала Алия.

ИА «Башинформ»
Теги: телевидение
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