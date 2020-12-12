Доля россиян, считающих пандемию главным событием, упала с 57% в апреле до 20% в ноябре

Согласно опросам Всероссийского центра исследования общественного мнения, доля россиян, считающих пандемию главным событием, в апреле 2020 года составила 57%, а в ноябре снизилась до 20%. Такие данные на прошедшей в Уфе Международной неделе бизнеса – 2020 привел генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«По данным наших опросов, больше всего пандемия волновала россиян в апреле, когда в качестве главного события в стране и мире ее называло 57% опрошенных, – заявил Валерий Федоров. – Летом интерес к этой теме резко упал – до 9% в июле и августе. С приходом второй волны в октябре значимость пандемии среди опрошенных вновь возросла до 23%, а в ноябре она волновало 20% наших респондентов. Но это все равно первое место по сравнению с другими событиями, происходящими в нашей стране и за рубежом».

Среди профилактических мер перовое место занимает ношение масок, которые в качестве главной защиты назвали 67% опрошенных россиян. 30% обращают внимание на гигиену, 27% считают важным ограничение контактов, 23% избегают посещения общественных мест и массовых мероприятий.

При этом по данным ВЦИОМ, в последнее время в России значительно выросло число людей, поддерживающие вводимые ограничения. Так, 88% опрошенных одобряют ношение масок, 85% — соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра. От 71 до 66% россиян приветствуют закрытие ресторанов, кафе, кинотеатров и клубов, а 63% выступают за перевод большей части сотрудников на удаленку.

«В целом сегодня Россияне стали намного лояльней к вводимым ограничениям, лучше их соблюдают, поскольку смогли достаточно четко оценить ситуацию, не случайно 59% процентов опрошенных ВЦИОМ заявили, что их образ жизни в этом году изменился», — заключил Валерий Федоров.