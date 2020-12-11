Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В Уфе перекроют некоторые полосы движения на проспекте Салавата Юлаева Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

С 14 декабря 2020 года будет закрыто движение автотранспорта проезжей части первой полосы движения проспекта Салавата Юлаева по направлению «Уфа — Аэропорт», а также проезжей части первой полосы проспекта Салавата Юлаева в сторону въезда в город на участке с пересечением путепровода по улице Заки Валиди.

Кроме этого, будет закрыто движение автотранспорта полосы торможения и разгона на участке с пересечением путепровода по улице Заки Валиди. Ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года.

Такие меры связаны со строительством нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского между двумя существующими, пояснили в мэрии.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с реконструкцией развязки. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения. Рекомендуется планировать свои поездки по городу заранее.