Фото: автор В Башкирии названы 10 точек притяжения для воздушного туризма Фото: автор

В Башкирии есть не менее 10 мест, интересных для пилотов и пассажиров воздушных судов малой авиации. Об этом на прошедшей в Уфе Международной неделе бизнеса – 2020 заявил президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов.

«На территории нашей республики есть не менее 10 интересных мест, куда можно долететь на легких самолетах малой авиации, — рассказал Сергей Минигулов. — Это, прежде всего, Уфа и ее окрестности, где специально для малой авиации созданы аэродром Первушино и Хелипорт. В Башкирии с воздуха интересно осмотреть Сибайский карьер, Павловское водохранилище, Стерлитамакские шиханы, мавзолей Хусейн-бека, Мурадымовское ущелье и озеро Кандрыкуль. Другие туристические объекты имеют поблизости аэродромы или посадочные площадки. Это пещера Шульган-Таш, горнолыжный курорт «Мраткино» и уникальный архитектурный ансамбль села Николо-Березовка.

Сейчас малая авиация республики насчитывает около 100 различных летательных аппаратов. Для них есть 38 аэродромов и посадочных площадок, действует 5 аэроклубов. Обслуживанием занимается около 150 авиационных специалистов, действует один авиационный центр, а также два производителя сверхлегких летательных аппаратов в городах Кумертау и Уфе.

«Авиационной сфере в Башкирии всегда уделялось большое внимание, выделялись средства, — отметил Сергей Минигулов. – Все это позволило нам сегодня иметь весьма развитую региональную гражданскую авиаотрасль».