В Башкирии открыта еще одна ледовая переправа через реку Белая
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
Сегодня открыли еще одну ледовую переправу через реку Белая в д. Староянзигитово Краснокамского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Допустимая пропускная способность — до двух тонн, однополосная, ширина 100 метров, длина 800 метров. Толщина льда составляет 25 см, утончили в ведомстве.
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