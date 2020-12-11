В Башкирии открыта еще одна ледовая переправа через реку Белая

Фото: пресс-служба МЧС по РБ





Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Сегодня открыли еще одну ледовую переправу через реку Белая в д. Староянзигитово Краснокамского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Допустимая пропускная способность — до двух тонн, однополосная, ширина 100 метров, длина 800 метров. Толщина льда составляет 25 см, утончили в ведомстве.