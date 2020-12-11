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11 декабря Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Одной из школ Ишимбайского района вручены ключи от полноприводного школьного автобуса

ОБЩЕСТВО
Фото: Министерство образования РБ

Одной из школ Ишимбайского района вручены ключи от полноприводного школьного автобуса Фото: Министерство образования РБ

11 декабря школе с. Кулгунино Ишимбайского района вручены ключи от полноприводного школьного автобуса марки ГАЗ. Он был приобретен Министерством образования и науки Республики Башкортостан за счет средств регионального бюджета.

Как сообщает пресс-служба ведомства, автобус рассчитан на 10 мест внутри салона с учетом отдельного места для сопровождающего, оборудован средствами безопасности, вещевыми полками, кнопками требования об экстренной остановке, тахографами.

В школе с. Кулгунино имеется два автобуса, задействованных в подвозе обучающихся: один автобус марки ПАЗ и один автобус марки ГАЗ. Наличие полного привода на новом автобусе позволит технике подвозить обучающихся из населенных пунктов, которые расположены в горных местностях с большим количеством затяжных подъемов с уклоном до 45 градусов.

ИА «Башинформ»
Теги: школьный автобус
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