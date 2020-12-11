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В Уфе определили лучшие проекты в сфере сельского и экологического туризма

ОБЩЕСТВО

В Уфе определили лучший проект в сфере сельского и экологического туризма. В рамках Недели ремесел на ВДНХ ЭКСПО состоялся финал конкурса проектов в сфере сельского и экологического туризма.

Конкурс направлен на поддержку и продвижение лучших идей по развитию внутреннего и въездного сельского и экологического туризма РБ.

Участники конкурса прошли обучающую программу «Основы проектной деятельности. Обзор грантодателей, виды грантовых поддержек». Среди участников уже есть достижения – два обладателя гранта Ростуризма на развитие туризма.

Защита проектов проходила в формате презентации и ответов на вопросы конкурсной комиссии. Финалисты представили туристические проекты разных направлений — познавательный туризм, поездки с "погружением" жизнь местных жителей, водные прогулки на байдарках, экологический — с мастер-классами и занятиями с педагогами, а также проекты с современными домами, которые планируется установить на берегу озер или на территории санаториев.

Победителем признали проект Лейсан Сулеймановой, тур «В гости к бабушке в Стерлибашево», также отметили туры в экологическое поселение «Чик-Елга» Татьяны Ибатуллиной, туристический маршрут «Бирск – Бахтыбаево. Купцы-ремесленники» Сергея Смирнова и сельский туризм в Архангельском районе Айгуль Усмановой.

Конкурс организован АНО «Агентство РБ по предпринимательству» при поддержке Государственного комитета РБ по предпринимательству.

ИА «Башинформ»
Теги: конкурсы
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