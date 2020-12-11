В Уфе студенты на оживленной улице постелили бумажную зебру

В Уфе студенты БГМУ и УГАТУ попытались привлечь внимание к безопасности перехода улицы Пушкина. Они растянули поперек улицы бумажную зебру.

Студенты пожаловались на то, что «зебра» которая была здесь лет 10 назад, исчезла, а жители по-прежнему ходят по ней и зачастую попадают под машины (за последние 5 лет здесь было зафиксировано 9 наездов на пешеходов).

«Договорились в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» вынести вопрос об установке регулируемого светофора на внеочередное заседание комиссии при администрации города до конца 2020 года. Попытаемся до весны решить вопрос с установкой регулируемого светофора», — написал на своей странице руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.