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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном тумане

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии распространило экстренное предупреждение о сильном тумане в некоторых районах республики.

«Ночью и утром 12 декабря на отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Управлять автомобилем на загородных трассах в такую погоду очень сложно, отмечают в экстренных службах. Для автомобилиста такая погода связана с рядом сложностей.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана следите за соблюдением скоростного режима. Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль и избежать столкновения в случае внезапного появления препятствия на своем пути. Не забывайте и о противотуманных фарах — их включение во время плохой видимости помогает другим идентифицировать ваш автомобиль на дороге», — советуют в МЧС.

ИА «Башинформ»
Теги: туман, МЧС по РБ
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