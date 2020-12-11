Фото: ИА «Башинформ» Росстат заявил о росте смертности на 36% в октябре 2020 года в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии, согласно данным Росстата, по итогам октября выросла смертность. Данный показатель увеличился на 36% по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что в октябре в республике умерло 6045 человек, что на 1601 больше, чем в октябре 2019 года.

Кроме того, с января по октябрь в этом году умерло на 5 710 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев 2020 года скончались 47 137 жителей, 2019 года — на 14% больше (41 327 человек).

Жертвами COVID-19 в октябре, по данным Росстата, стали девять человек. Тогда как по сводкам Минздрава Башкирии от коронавируса в этом месяце скончались 13 человек.