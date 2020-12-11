Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.71 ↑

EUR 89.13 ↓

11 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Росстат заявил о росте смертности на 36% в октябре 2020 года в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Росстат заявил о росте смертности на 36% в октябре 2020 года в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии, согласно данным Росстата, по итогам октября выросла смертность. Данный показатель увеличился на 36% по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что в октябре в республике умерло 6045 человек, что на 1601 больше, чем в октябре 2019 года.

Кроме того, с января по октябрь в этом году умерло на 5 710 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев 2020 года скончались 47 137 жителей, 2019 года — на 14% больше (41 327 человек).

Жертвами COVID-19 в октябре, по данным Росстата, стали девять человек. Тогда как по сводкам Минздрава Башкирии от коронавируса в этом месяце скончались 13 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: смертность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Супруги-стоматологи из Башкирии стали лотерейными миллионерами
В Башкирии супруги, работающие стоматологами, выиграли в лотерею 4 126 116 рублей. По данным «Столото», им и раньше улыбалась удача – муж с женой уже выи
Спас себя и сестренку: в Башкирии мальчик правильно отреагировал на звук извещателя
В Туймазинском районе Башкирии днем 9 декабря в доме по улице Лесной в селе Серафимовский произошел пожар. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось
В Башкирии синоптики предупреждают о сильных морозах в ближайшие дни
Холодный антициклон продолжает господствовать в Башкирии. В ближайшие дни синоптики предупреждают об усилении морозов. Сегодня, 10 декабря, температура
Радий Хабиров назвал свое любимое место отдыха в Башкирии
Самым любимым местом отдыха в республике Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал околицу за домом, около речки в родной деревне Сайраново Ишимбайского р
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть