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В ГИБДД Башкирии объявили масштабные рейды в эти выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В ГИБДД Башкирии объявили масштабные рейды в эти выходные Фото: ИА «Башинформ»

В ГИБДД Башкирии объявили масштабные рейды в эти выходные. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

«Исходя из анализа аварийности на дорогах Башкортостана, принято решение о проведении профилактических мероприятий в эти выходные. Особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе нетрезвых водителей. Рейды будут организованы во всех городах и районах республики», — предупредил он водителей.

Напомним, по состоянию на 9 ноября текущего года в Башкирии в ДТП погибло 388 человек. Это ровно столько же, сколько было в 2019 году на ту же дату. Об этом на онлайн пресс-конференции в ИА «Башинформ» заявил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев.

Основными причинами столкновений Марзаев назвал превышение скоростного режима и обгон, в том числе на участках, где установлен знак «обгон запрещен» или нанесена сплошная разметка, также при выезде со второстепенной дороги на главную, не убедившись в безопасности совершаемых маневров и не пропустив встречный транспорт. Второй основной вид ДТП со смертельным исходом – это наезд на пешеходов, сообщил он.

ИА «Башинформ»
Теги: рейды
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