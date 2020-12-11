В Уфе пройдут XV Международные Акмуллинские чтения

14-15 декабря 2020 года в Уфе пройдет Международная научно-практическая конференция «Духовный мир мусульманских народов. Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании» (XV Международные Акмуллинские чтения)».

За 15 лет Акмуллинские чтения стали знаковым событием в республике и традиционной площадкой дискуссий педагогической общественности. Дата проведения конференции выбрана не случайно. 14 декабря – день рождения просветителя Мифтахетдина Акмуллы, также в этот день отмечается День башкирского языка.

В рамках конференции состоится возложение цветов к памятнику М. Акмулле на площади около Башгоспедуниверситета и награждение студентов-стипендиатов М. Акмуллы.

Конференция «Духовный мир мусульманских народов. Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании» проводится в рамках Национального педагогического форума «Образование «Образование 3D: духовность, доминанты, достижения» при поддержке Правительства Башкортостана.

Цель мероприятия — обмен опытом, консолидация научного и педагогического сообщества в решении актуальных проблем гуманитарного образования и просвещения в условиях мультикультурности и полилингвизма, а также вопросов изучения, сохранения, развития национальных языков, литератур и культур.

В обсуждении этих проблем примут участие специалисты гуманитарной сферы науки и образования: филологи, историки, философы, религиоведы, педагоги из России, Болгарии, США, Аргентины, Турции, Польши, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

В Пленарном заседании конференции, которая пройдет 14 декабря в БГПУ им. М. Акмуллы, примут участие ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов, советник директора Фонда поддержки исламского образования, науки и культуры Алексей Петров, ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов, ректор Московского исламского института, первый заместитель председателя ДУМ России Дамир Мухетдинов, проректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Садык Алахан, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Айгуль Бижкенова, руководитель Центра исследований медиакоммуникации ГИРЯ им. А.С. Пушкина Андрей Щербаков.

С приветственным словом выступят художник-график, член Союза художников России Игорь Тонконогий, главный редактор журнала English Studies at NBU, экс-переводчик президента Болгарии Борис Наймушин и Проректор по правовым вопросам Дагестанского государственного педагогического университета Магомедсагид Исмаилов.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятия конференции проходят в дистанционном формате с трансляцией онлайн.

Также в рамках Национального педагогического форума «Образование «Образование 3D: духовность, доминанты, достижения» состоятся Всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное образование: трансформация, преимущества, риски и опыт» и Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в национальных системах образования».

Подробная программа мероприятий представлена на сайте Форума http://conf.bspu.ru/.