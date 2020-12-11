БСК построит для своих сотрудников жилищный комплекс

Башкирская содовая компания приступила к разработке жилищной программы, в рамках которой будет построен жилой микрорайон для сотрудников предприятия.

В БСК разрабатывают концепцию программы обеспечения жильем сотрудников предприятия, рассчитанную до 2030 года. Программа предполагает застройку нового жилого микрорайона для сотрудников предприятия, желающих улучшить свои жилищные условия.

Гендиректор предприятия Эдуард Давыдов обратился к администрации г. Стерлитамака с предложением о выделении Башкирской содовой компании земельного участка под застройку комплекса многоэтажных домов для работников БСК.

Предварительно выбрана площадка в экологически чистом районе «Прибрежный», который находится на берегу р. Ольховка, недалеко от санатория-пансионата «Ольховка», дочернего предприятия АО «БСК». Место во всех планах перспективное, живописное, красивое. Микрорайон относительно новый, инфраструктура здесь пока еще не развита. Но, по мнению городских властей, с помощью БСК развитие Прибрежного не заставит себя долго ждать.

В концептуальный план строительства жилого квартала входят двенадцать домов разной этажности с необходимым для комфортной жизни социально-бытовым окружением — детским садом, школой, дорогами, остановками общественного транспорта, зонами досуга и отдыха, и физкультурно-оздоровительным комплексом.

- Башкирская содовая компания — это более 9 тысяч сотрудников, и каждого из них мы ценим. Компания заинтересована в сохранении рабочей силы и притоке новых кадров, — говорит Эдуард Давыдов . — Обеспечение жильем рабочих — одно из приоритетных направлений программы повышения благосостояния трудового коллектива. Мы видим серьезную перспективу в реализации корпоративной жилищной программы.

Сотрудники смогут покупать квартиры на льготных условиях, обзаведутся собственным жильем, обустроят свой быт. Кроме того предприятие ориентировано на освоение новых производств, соответственно, ожидается приток квалифицированного персонала. Специалисты, которых обеспечат постоянным жильем, социальной инфраструктурой, проявят больше заинтересованности в работе и больше ответственности.

В жилищной программе будут участвовать работники предприятия, не имеющие собственного жилья или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также работники, желающие переехать на постоянное место жительства в Стерлитамак. Сотрудники предприятия смогут приобрести квартиры на условиях долгосрочной беспроцентной рассрочки. Часть жилых помещений составит служебно-маневренный фонд.

Руководство БСК планирует предоставить разработанную программу обеспечения жильем сотрудников на Совете директоров в середине следующего года, а затем приступить непосредственно к ее реализации.