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Пандемия дала российским туристам возможность узнать свою страну: эксперты МНБ-2020

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Пандемия дала российским туристам возможность узнать свою страну: эксперты МНБ-2020 Фото: Олег Яровиков

Ограничения в сфере выездного туризма, связанные с пандемией COVID-19, привели к появлению беспрецедентных возможностей для жителей России увидеть и познакомиться со своей страной в качестве туристов и стать свидетелями модернизации отрасли внутреннего туризма. Так считают эксперты Международной недели бизнеса – 2020 (МНБ).

«Мы ждем с нетерпением принятия национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Думаю, он будет принят в первом квартале следующего года и даст новый импульс. Ждем новый законопроект по туристической деятельности. Сегодня отрасль работает по закону 1996 года, который в основном ориентирован на выездной туризм, а у нас приоритет как раз на внутренний туризм. Новый законопроект включит в себя положения, необходимые для развития внутреннего туризма, которые помогут регионам. Как мы знаем, регионы все заинтересованы, потому что развитие туризма – это новые инвестиции в регион, новые рабочие места, повышение доходов населения», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин в ходе пленарной сессии «Туризм и индустрия гостеприимства. Новые вызовы и возможности».
Он добавил, что российские туристы ежегодно тратят за рубежом около $30 млрд. Российская гостинично-туристическая сфера имеет существенные ресурсные возможности и может «побороться за эти деньги». В свою очередь, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян отметил, что с учетом роста внутреннего туризма в настоящее время важно выделить три основных направления: инфраструктурное развитие, кадровое обеспечение, продвижение регионов внутри страны.
«Речь не только о туристическом потенциале. Важно, чтобы жители понимали, что на Ямал или в Тюмень лететь только 2 часа, а не 6-8, что Башкирия – удивительно красивая республика. Наша задача, чтобы школьники сами просили своих родителей посетить регионы страны и могли это сделать», – отметил он.

По словам начальника Управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елены Лысенковой, в период зимних каникул многие жители страны воспользуются предложениями российской туриндустрии.

«На новогодние праздники в большинстве регионов отели уровня «три плюс – четыре звезды» забронированы почти на 90% по всей стране на текущий момент. Большинство горнолыжных направлений, активного зимнего отдыха пользуются высоким спросом. Сейчас достаточно большой выбор предложений начиная с 10 января доступен во всех регионах страны. Можно отправиться в соседние регионы, можно путешествовать на Байкал, Камчатку, можно просто взять машину и найти уникальные места для зимнего отдыха на расстоянии одного бака бензина. У нас очень много разнообразных предложений. Где-то не достает качественной инфраструктуры, но именно на это нацелен разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», благодаря которому мы сможем наслаждаться большим количеством предложений, готовых к требовательным клиентам», – резюмировала она.

ИА «Башинформ»
Теги: МНБ-2020, туризм
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