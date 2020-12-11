«Газпром трансгаз Уфа» напоминает о правилах охранных зон газопроводов

Жители южной части республики с приходом снежной зимы подвергают свою жизнь потенциальной опасности. В Мелеузовском районе предприниматель не первый год ведет свою деятельность по организации катаний на тюбингах. Трасса развлечений проходит в зоне минимальных расстояний магистрального газопровода.

В районе д. Романовка Мелеузовского района в непосредственной близости от магистрального газопровода Поляна–КСПХГ из сезона в сезон продолжает свою работу комплекс для отдыха на природе, в состав которого входят трасса для катания на тюбингах, здание проката инвентаря с кафе, горнолыжный подъемник, стоянка личного автотранспорта, зона для катания на снегоходах.

Это предусматривает скопление большого количества людей, которые в случае возникновения нештатной ситуации на газопроводе необоснованно подвергают свою жизнь и здоровье опасности.

На сегодняшний день продолжаются разбирательства, связанные с легитимностью организации зимних развлечений в пределах минимальных расстояний МГ, но факт нахождения объекта в опасной зоне очевиден. В связи с тем башкирские газотранспортники предупреждают граждан о потенциальной угрозе при нахождении на данной территории и призывают отказаться от посещения комплекса отдыха ради обеспечения собственной безопасности.

Магистральные газопроводы – производственные объекты и имеют первый, самый высокий класс опасности. Охранные зоны вокруг них представляют собой участки земли, ограниченные условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны или в 100 метрах на подводных переходах.

В пределах этих зон запрещено проведение каких-либо работ без письменного разрешения эксплуатирующей организации и действуют особые условия по ведению хозяйственной деятельности. Кроме того, для защиты населения и окружающих объектов от возможных последствий аварий существуют зоны минимальных расстояний.

При обнаружении повреждения магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, кабельных линий связи и утечек газа необходимо сообщить в ООО «Газпром трансгаз Уфа». Телефон диспетчера 8 (347) 237-20-88.