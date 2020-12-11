Еще в двух больницах Башкирии устанавливают современные аппараты МРТ

До конца этого года сразу в двух больницах Башкирии — Уфы и Нефтекамска заработают современные аппараты МРТ, полученные благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

В числе получателей дорогостоящего, высокоточного медицинского оборудования — ГКБ №21 Уфы и городская больница Нефтекамска.

«Аппарат МРТ мы ждали очень долго и, наконец, дождались. Постараемся, чтобы к 20 декабря он уже начал свою работу. Сейчас идет его установка», — сообщила агентству «Башинформ» заведующая отделением лучевой диагностики ГКБ 21 Уфы Гульнара Садыкова.

Охват населения у уфимской ГКБ №21 довольно большой и отсутствие аппарата МРТ создавало большие трудности при диагностике, добавила Гульнара Садыкова.

«Появление аппарата МРТ — это большая помощь нашим врачам-клиницистам в постановке диагноза для выявления онкопатологий, в частности, головного и спинного мозга. Кроме того, новое оборудование позволит выявить нарушения мозгового кровообращения уже в первые сутки, поскольку на МРТ такие нарушения видны в первую очередь. Компьютерную томографию мы делаем, конечно, но на МРТ их видно уже в первые сутки. Это очень большой плюс в диагностике», — пояснила завотделением лучевой диагностики ГКБ 21 Уфы.

Исследование для всех пациентов больницы бесплатное, по ОМС. С учетом двухсменной работы ежедневно планируется принимать до 25 человек.

«Планируем еще, конечно, работать и в выходные, чтобы этот метод исследования был более доступным для пациентов, которые обращаются к нам по амбулаторно-поликлинической службе», — рассказала Гульнара Садыкова и добавила, что обучение сотрудников, которые будут проводить магнито-резонансную томографию, начнется в ближайшее время.

Второй получатель дорогостоящего медицинского оборудования — городская больница Нефтекамска.

Как рассказал «Башинформу» начальник отдела материально-технического снабжения этой больницы Андрей Соков, помещение под размещение магнитно-резонансного томографа готово. Все ремонтные работы выполнены еще в октябре.

«Сейчас инженеры компании-поставщика оборудования устанавливают системы охлаждения, кондиционирования, проводят монтаж самого магнитно-резонансного томографа. Пусконаладочные работы начнутся в ближайшие дни. К 20-25 декабря планируется уже начать работу», — сказал Андрей Соков.

По его словам, потребность в проведении магнито-резонансной терапии достаточно большая.

«Это первый аппарат МРТ в нашей больнице. Потребность в нем значительная. Оборудование позволит нам проводить исследования с достаточно высокой результативностью и с малой погрешностью. Разрешающая способность оборудования достаточно высокая, площадь сканирования — тоже очень высокая. Благодаря аппарату, мы переходим на новый, более качественный уровень проведения исследований. Будем работать на полную мощность», — подчеркнул начальник отдела материально-технического снабжения городской больницы Нефтекамска Андрей Соков.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

Между тем, как сообщили агентству «Башинформ» в региональном Министерстве здравоохранения, в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета приобретено 12 единиц дорогостоящего медицинского оборудования на общую сумму 1,133 млрд рублей.

Из них — пять аппаратов МРТ, поступившие в городскую больницу Нефтекамска, ГКБ № 21 Уфы, РДКБ, ГДКБ № 17 Уфы и Республиканский клинический онкодиспансер.

Кроме того, поступили два ангиографа в Больницу скорой медицинской помощи Уфы и Центральную городскую больницу Сибая.

Один компьютерный томограф получила Центральная городская больница и два — Республиканский клинический онкодиспансер. Он же получил два линейных ускорителя, заключили в Минздраве Башкирии.

Национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.