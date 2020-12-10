В Башкирии из-за отравления детей хлором проверят все бассейны

В Башкирии в связи с отравлением школьников в Учалах во время занятий по плаванию проверят все бассейны республики, сообщили в правительстве республики.

«Межведомственные комиссии проведут проверки на предмет соответствия требованиям безопасности всех муниципальных бассейнов, расположенных в районах и городах республики», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря в Учалах во время тренировки по плаванию в бассейне внезапно появился сильный запах хлора, детей эвакуировали.

По предварительной информации, это произошло из-за сбоев в оборудовании. Следователи проводят проверку.