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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе после жалобы уфимки на шум, возле ее дома поставят забор высотой шесть метров

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Уфе из-за жалобы уфимки на шум, возле ее дома напротив Парка Победы вырастет высокий забор. Решение об установке специальных звуконепроницаемых щитовых панелей высотой 6 метров было принято после обращения женщины в суд.

Как рассказывают жители дома на улице Комарова, в 2016 году по требованию той же женщины здесь уже был установлен трехметровый забор. По ее мнению, он оказался не функциональным, и его демонтировали. Как сообщила журналистка и блогер Елена Вавилова, он обошёлся городской казне в 2 миллиона рублей, новый, скорее всего, будет стоить еще дороже.

«Шестиметровые столбы в скором времени закроют панелями. Чтобы они появились, одна-единственная женщина обошла кучу инстанций и судов. И решение вынесли в ее пользу, — рассказывает Елена. — С предыдущим трёхметровым забором она не согласилась и долго судилась с заводом-производителем, забор не оправдал ее ожидания! Было по-прежнему слышно шум от дороги».
Журналистка призвала коллег обратить внимание на эту проблему, которая возмущает и других жителей многоэтажки: «Забор — это очень плохо, из-за него не видно проезжей части. Страдают и водители и пешеходы. И плюс дико не эстетично!»

Елена отметила, что это уже далеко не первая подобная история, связанная с действиями ее энергичной тезки. Ранее она пыталась закрыть для проезда улицу Комарова, чтобы сделать ее пешеходной. Добилась того, чтобы Музей боевой славы не включал трансляцию музыки в Парк Победы для привлечения посетителей.

«Эта женщина, моя тёзка, измучала всех, это кремень бесспорно, но речь идёт о безопасности. Как сказали мне соседи Елены, «ее бы невероятную энергию, да в доброе русло, столько бы полезного сделала», но у Елене нравится городить заборы. Она живёт тем, что всячески пытается отгородиться от людей», — посетовала журналист.

ИА «Башинформ»
Теги: город
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