В Уфе активисты ОНФ установили инфостенд на улице героя Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ





Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

В День Героев Отечества активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане установили информационный стенд о полном кавалере ордена Славы старшине Юрии Ларине, в честь которого названа одна из улиц в Октябрьском районе Уфы.

Всего в рамках всероссийской акции «Улица Героя» шестнадцать новых уфимских улиц получили имена участников Великой Отечественной войны — уроженцев Башкортостана. Инициатива об увековечивании памяти защитников Отечества в названиях улиц, принадлежащая региональному отделению Народного фронта и районным администрациям Уфы, была поддержана городским Советом депутатов.

«Старшина Ларин — полный кавалер ордена Славы. Эта награда приравнивается к званию Героя Советского Союза и является преемником ордена Святого Георгия. Наш земляк прошел всю войну, был командиром взвода 45-мм пушек. «Сорокопятки» поддерживали огнем наступающую пехоту. Сам калибр этого оружия предполагает то, что человек находится в прямой видимости с противником, являясь для него мишенью. Я думаю, что у уфимцев, живущих на улице старшины Ларина, есть много поводов гордиться своим земляком. Надеюсь, они найдут время, чтобы зайти в базу данных информационного ресурса «Подвиг народа» и изучить биографию и славный боевой путь и старшины Ларина, и своих дедов и прадедов. Вспомнить добрым словом тех, кто проливал кровь, чтобы такие улицы в наших городах были и мы на них жили», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Шамиль Валеев.