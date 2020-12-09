В Уфе открыли центр повышения квалификации педагогов

В Уфе открыли центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

Общий объем средств, направленных на создание центров, составляет более 86,4 млн рублей.

В центре займутся поиском, обобщением и внедрением лучших практик повышения квалификации педагогических работников, а также будут организовывать и руководить стажировками.

Министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин отметил, что педагогические работники смогут повысить свою компетенцию с учетом механизмов национальной системы профессионального роста педагогических работников.

«В рамках реализации национального проекта «Образование» предполагается масштабная работа по организации принципиально нового подхода к повышению квалификации учителей и оценки квалификации педагогических работников посредством использования открываемых центров», — отметил Айбулат Хажин.

Открывшийся центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов ведет мониторинг в системе образования; проводит оценку квалификации педагогических кадров и руководителей образовательных организаций.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников будет работать на базе Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, а центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов разместился в Уфе на улице Мира, 14.