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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председателем Уфимского федерального исследовательского центра РАН избран Вадим Захаров

ОБЩЕСТВО

Накануне, 8 декабря, в Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук (УФИЦ РАН) состоялись выборы председателя.

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации были утверждены пять кандидатур на должность председателя УФИЦ РАН. Это врио председателя УФИЦ РАН, доктор химических наук, профессор Вадим Захаров; директор Центра стратегических и междисциплинарных исследований УФИЦ РАН, доктор экономических наук, доцент Ильдар Зулькарнай; главный научный сотрудник лаборатории биотехнологий с совмещением обязанностей заведующего лабораторией биотехнологий УИБ УФИЦ РАН, доктор биологических наук, профессор Олег Логинов; и. о. директора Института этнологических исследований УФИЦ РАН, доктор политологических наук Регина Мухаметзянова-Дуггал; заведующая лабораторией органического синтеза Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, доктор химических наук, доцент Людмила Парфенова.

Явка на выборах составила 82,6%. По итогам выборов победу одержал Вадим Захаров, набрав большинство голосов избирателей (67,6%).

Вадим Петрович Захаров родился в 1975 году в Кугарчинском районе Башкирии. Российский учёный-химик, педагог высшей школы. Доктор химических наук (2004), профессор (2009), профессор Академии наук Республики Башкортостан (2016). Проректор Башкирского государственного университета с 2012 по 2020 гг. Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2015). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2004), Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники (2019), Государственной республиканской молодёжной премии в области науки и техники (РБ; 2007) и премии Академии наук Республики Башкортостан имени чл.-корр. АН СССР С. Р. Рафикова (2002).

Лейла Аралбаева
Теги: наука, выборы
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