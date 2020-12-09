Минсельхоз Башкирии в онлайн-режиме наградил лучших аграрных журналистов и СМИ республики

Сегодня, 9 декабря, в Министерстве сельского хозяйства республики состоялось совещание по информационному взаимодействию муниципальных районов, средств массовой информации региона с аграрным ведомством в 2020 году. Обсуждение итогов совместной информационной работы по продвижению АПК республики и церемония награждения лучших районов прошли в онлайн формате.

Это уже четвертая встреча с журналистами республиканских и районных средств массовой информации, сотрудниками районных администраций, ответственных за наполнение спецраздела сайта Минсельхоза республики.

«Друзья, спасибо вам за большой объем позитивной информации о нашем сельском хозяйстве. В наше время, когда кругом так много негатива, это особенно ценно. Мы видим, мир меняется. Меняется климат. Раньше надеялись, Европа всех накормит. Теперь, особенно в период пандемии, этого нет. Однако мы сами способны себя накормить. Это хорошая возможность для башкирских аграриев, которые способны сделать качественный рывок в развитии. Итоги года в отрасли очень хорошие. Если за 2019 год агрокомплекс региона «прирос» по индексу на два процента, в этом ожидаем показатель не менее четырех процентов. Получили урожай зерновых более 4 млн тонн, и на следующий год ставим амбициозные задачи собрать уже 5 млн тонн», — отметил заместитель премьер-министра правительства – министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Вице-премьер призвал активно поддерживать республиканскую продукцию, наши бренды, которые на самом деле очень качественные, экологически чистые. Так, на первом гастрономическом конкурсе «Вкусы России» башкирскому мёду не хватило активности населения при голосовании, хотя информация о конкурсе и голосовании была, казалось бы, повсюду.

Отметим, что за три года сотрудничества с представителями районных администраций, журналистами проделана большая работа.

Без малого 30 тысяч новостей появились на сайте ведомства. Зарисовки о буднях сельского хозяйства, о людях труда, истории успеха. Вся республика теперь может ознакомиться с буднями аграриев того или иного района. А некоторые, самые актуальные и интересные информации появляются позже уже на сайте федерального аграрного ведомства, откуда их «берут на карандаш» СМИ российского значения, рассказали в пресс–службе Минсельхоза Башкортостана.

Так, лидерами по информационному взаимодействию с аграрным ведомством по итогам годового рейтинга районов (период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года) стали Мечетлинский, Чекмагушевский, Кармаскалинский районы. Абсолютный лидер – Стерлитамакский район. Сотрудники, ответственные за взаимодействие с Минсельхозом, отмечены дипломами ведомства.

«Тема сельского хозяйства входит в перечень приоритетных и социально-значимых тем для СМИ республики. За 9 месяцев текущего года только в республиканских печатных изданиях было опубликовано 4,8 тысяч новостей на аграрную тематику. За ноябрь на сайтах изданий было опубликовано около 500 информаций про агрокомплекс республики, в социальных сетях — более 1000. Такая же картина и на телевидении и радио. Активно участвуют наши журналисты в творческих конкурсах, проводимых Минсельхозом республики, спасибо за то, что цените работу сотрудников СМИ региона», — отметил генеральный директор ГУП Издательский Дом «Республика Башкортостан» Фанур Ягафаров.

Все эти годы Минсельхоз Башкирии проводил конкурсы по аграрной тематике. Конкурс фото-, видео работ, информационных материалов «Сев в объективе» приобрел статус ежегодного. Работы конкурсантов показывают, что село и сельское хозяйство были и остаются источником вдохновения для многих талантливых жителей республики. Кроме того, впервые проведен конкурс «Башкирское — это модно», где был задан тренд на популяризацию местных продуктов, этот конкурс нынче был поддержан на федеральном уровне.

Пандемия внесла свои коррективы в формат проведения награждения победителей и призеров конкурсов. Церемония вручения наград прошла сегодня также в онлайн-режиме.

Так, в номинации «Лучшая фотография о посевных работах 2020 года» — 1 место занял Вадим Дельмухаметов (Дуванский район), 2 место — Рустем Абдуллин (Зианчуринский район), 3 место — Гульнара Сафиуллина (Стерлибашевский район). В номинации «Лучший пост или информационный материал (видеорепортаж) в социальных сетях, на сайтах о посевных работах 2020 года» 1 место за Артуром Шамсутдиновым (г. Уфа), 2 место у Дениса Шестерова (г. Благовещенск) и 3 место заняла Алия Гареева (Аургазинский район).

Призы победителям и призерам конкурса «Сев в объективе» (фитнес-браслеты, смартфоны и планшеты) предоставило обособленное подразделение ООО «Сингента» в Уфе.

В конкурсе «Башкирское — это модно. Будь в тренде» победителями стали Тансулпан Юмагужина (Абзелиловский район), Анфиса Ишмухаметова (Мечетлинский район) и Гульдар Султанова (Мечетлинский район).

Призы победителям и призерам конкурса «Башкирское – это модно. Будь в тренде» (микроволновая печь, мультиварка, телевизор) выделил Торговый дом «Агротехкомплект».

Башкирская республиканская организация профсоюза работников АПК РФ учредила собственные номинации среди участников конкурсов Минсельхоза республики «Сев в объективе» и «Башкирское – это модно, будь в тренде».

Награждены Клавдия Сычева (Куюргазинский район) в номинации «Лучший информационный блок», Рената Гареева (Буздякский район) в номинации «Актуальность проекта», Азамат Мухаметшин ( г. Баймак) в номинации «Инновационный замысел» и Яна Паначева (Дуванский район) в номинации «Креативный подход».

За активное освещение вопросов агропромышленного комплекса республики Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Башкортостана отмечены журналисты республиканских средств массовой информации: руководитель службы новостей радио «Юлдаш» Зухра Арсаева, главный специалист службы новостей радио «Юлдаш» Ирек Ахметшин, комментатор главной редакции информационных программ ГУП ТРК «Башкортостан» Азат Садрыев, главный редактор медиахолдинга РБК-УФА Равиль Ватолин, корреспондент службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК Башкортостан» Газиз Лукманов, специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин.