Фото: ИА «Башинформ» Создает аварийную ситуацию: в Уфе на дороге вновь замечена просящая милостыню бабушка Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе 9 декабря прямо на проезжей части перекрестка улиц Чернышевского и Айской вновь была замечена просящая милостыню бабушка. Пожилую женщину уже видели многие уфимцы, ее ни с кем не спутать: темное легкое пальто, белая косынка, очки с большими линзами, маска на половину лица, коробочка в руках для милостыни.

По словам очевидцев, бабушка периодически просит подаяние, стоя между рядами машин на оживленных перекрестках города, тем самым она создает опасную ситуацию как для себя, так и для водителей. Ее видели в районе Дома печати, а также на улице Менделеева. Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что именно на улице Менделеева ее задержали 15 ноября сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции для разбирательства. После этого она почти на месяц пропала с городских дорог, до сегодняшнего дня.

Как выяснило информагентство, в ноябре, когда бабушку задержали, сотрудникам полиции не удалось установить ее личность: при женщине не было документов, к тому же, по всей видимости, она оказалась немой – не проронила ни слова. Тогда ей вынесли предупреждение и отпустили.

Что касается сегодняшнего случая, то, как пояснили «Башинформу» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, сигнал был получен от очевидцев, сообщение передано в отдел полиции для принятия мер реагирования.

По словам местных жителей, либо женщина действительно очень нуждается в деньгах и это ее толкает на дороги, где сердобольные водители нет-нет да и подкинут кто что может, либо кто-то «втянул» ее в такой своеобразный бизнес. К слову, часто водители замечают между рядами машин и инвалида-колясочника, который также просит милостыню у светофора на перекрестке улиц Авроры и Менделеева, также создавая опасную ситуацию как для себя, так и для автолюбителей.

Между тем подобная «деятельность» может квалифицироваться по статье 13.3 Кодекса РБ об административных правонарушениях «приставание к гражданам на улицах или в иных общественных местах с целью гадания, попрошайничества, выражающееся в действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли (хватание за руки, за одежду, личные предметы и т.д.), если указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации». Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Решение о привлечении к ответственности по данной статье принимают административные комиссии городов и районов республики.

Агентство «Башинформ» обратилось в пресс-службу Минтруда РБ за комментарием по поводу того, куда обращаться, если видишь, что пожилой человек находится в плачевном состоянии, нуждается в помощи и поддержке. Оперативного ответа получить не удалось, как только мы его получим, сразу же опубликуем.