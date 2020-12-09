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9 декабря Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе спустя пять дней прекратились поиски пропавшего 12-летнего мальчика

ОБЩЕСТВО
Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Уфе спустя пять дней прекратились поиски пропавшего 12-летнего мальчика Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика. В группе «Поиск детей – Уфа» «ВКонтакте» ночью 9 декабря появилось сообщение о том, что ребенка нашли живым – с ним все в порядке. Где он был чуть меньше недели – информации нет.

В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что школьник найден.

«Обнаружен сотрудниками полиции в микрорайоне Черниковка», — сказали в ведомстве.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что ребенок ушел из дома 4 декабря и пропал. В его розыске участвовали сотрудники полиции и волонтеры.

ИА «Башинформ»
Теги: поиски пропавших
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