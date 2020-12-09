Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk В Уфе спустя пять дней прекратились поиски пропавшего 12-летнего мальчика Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика. В группе «Поиск детей – Уфа» «ВКонтакте» ночью 9 декабря появилось сообщение о том, что ребенка нашли живым – с ним все в порядке. Где он был чуть меньше недели – информации нет.

В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что школьник найден.

«Обнаружен сотрудниками полиции в микрорайоне Черниковка», — сказали в ведомстве.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что ребенок ушел из дома 4 декабря и пропал. В его розыске участвовали сотрудники полиции и волонтеры.