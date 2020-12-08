«Зеленый щит Башкортостана» имеет признаки незрелой организации: мнение

В нашем обществе часто происходит героизация и идеализация общественников, активистов, выступающих с благими намерениями и за общее дело, однако то же общество не готово простить своим героям откровенные слабости, заявил политолог Евгений Соболев, комментируя информацию о том, что сопредседатель «Зеленого щита Башкортостана» Рамис Теляпкулов покидает организацию. По его словам, это говорит о незрелости организации.

«Многие организации (особенно в период "взросления") не готовы терпеть в своих рядах "нарушителей", поскольку убеждены, что подобные активисты будут находиться под пристальным вниманием СМИ, а сама организация подвергаться постоянной критике. Но суть общественного характера организации в том, что она — олицетворение самого общества, а значит необходимо искать компромисс, помогать своим товарищам и быть готовыми преодолевать кризисы и действовать. Без действия организация не добьется поставленных задач, а деятельные люди — не всегда следуют букве закона», — считает Соболев.

Ранее 28-летний Рамис Теляпкулов сообщил в соцсетях, что покидает организацию. На прошлой неделе он был задержан за езду без прав в нетрезвом виде и отправлен судом на 14 суток ареста. Из судебных материалов следует, что Теляпкулов около 20 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и является злостным неплательщиком налогов.

Кроме того, со слов сопредседателя движения «Зеленый щит Башкортостана» Дмитрия Петрова, в СМИ была опубликована информация о том, что якобы сестра общественника связана с наркотиками.