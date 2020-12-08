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В Уфе общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения превысила 160 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения превысила 160 млн рублей Фото: Ксения Калинина

В Уфе общая сумма назначенных штрафов за нарушение правил дорожного движения превысила 160 млн рублей. Из них оплачено свыше 109 млн рублей, это около 70% от общего долга, озвучил данные за 10 месяцев текущего года на оперативном совещании в администрации Уфы замначальника ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе, майор полиции Руслан Исламутдинов.

За отчетный период сотрудниками ГИБДД города Уфы пресечено более 168 тысяч нарушений ПДД, из которых более 157 тысяч совершены водителями и почти 9 тысяч пешеходами. Выявлено 2700 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения.

Вместе с тем за 10 месяцев этого года в Уфе наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 180 случаев. Всего за указанный период в столице республики произошло 1 371 ДТП, в которых погибло 27 человек и 1 702 человека получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом количество погибших и раненых сократилось на 6 и 256 человек, соответственно.

Основными видами ДТП являются столкновения, наезд на пешеходов (почти 1/3 от общего числа), падение пассажиров, наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство, а также неудовлетворительное состояние дорог города, отметил спикер.

«Сотрудниками ГИБДД за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог к административной ответственности привлечено 72 должностных и юридических лица. По выявленным недостаткам улично-дорожной сети составлено 8 700 актов, выдано свыше 1 600 предписаний, из них 200 должностным и свыше 1 400 юридическим лицам, – проинформировал Руслан Исламутдинов. – За неисполнение в срок законного предписания к административной ответственности привлечено 12 юридических и 5 должностных лиц».
На территории Уфы в текущем году образовано 64 места концентраций ДТП. По выданным предписаниям ГИБДД города балансодержателями дорог приведено в соответствие с нормативными требованиями 41 очаг, по ст.12.34 КоАП РФ составлено 4 материала на юридическое лицо, выдано – 23 предписания.

ИА «Башинформ»
Теги: штрафы ГИБДД, администрация Уфы
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