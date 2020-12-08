В Башкирии наградят лучших педагогов, занимающихся с одаренными детьми

В Башкирии подвели итоги республиканского конкурса на лучшую организацию работы по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) детей и молодежи.

В конкурсе приняли участие более 50 педагогов, методистов и сотрудников образовательных организаций. По итогам соревнования 16 участников из Уфы, Сибая, Стерлитамака, Салавата, Октябрьского, Белебеевского, Уфимского, Илишевского, Зианчуринского, Давлекановского, Благоварского, Стерлитамакского районов стали победителями и призерами.

11 декабря на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета в «Точке кипения» состоится торжественное награждение.

Победители и призеры определены по следующим номинациям: «Лучшая образовательная программа подготовки одаренных детей в Республике Башкортостан»; «Лучшая интенсивная программа одаренных (талантливых) детей и молодежи»; «Лучшая образовательная организация по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан»; «Лучшая система работы по формированию индивидуальных образовательных траекторий развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в образовательной организации или МР/ГО Республики Башкортостан».