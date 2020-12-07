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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

28 лет на одном рабочем месте. Санаторий «Янган-Тау» поздравил своих сотрудников

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Есть компании, где люди настолько любят свое дело, что работают там годами. Целый пул сотрудников санатория «Янган-Тау» в этом году отметили свои юбилеи работы в организации.

«Янган-Тау» — неоднократный победитель рейтинга среди предприятий России по профилю «Деятельность санаторно-курортных учреждений». Лучшие сотрудники санатория ежегодно отмечаются высокими наградами и почетными медалями «За высокий профессионализм».

«Мы поздравляем с многолетним стажем работы и золотым юбилеем своих сотрудников! Выражаем вам огромную благодарность за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, значительный вклад в процветание и развитие нашего санатория! Желаем крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни, полную чашу и уюта вашему дому», — своих сотрудников поздравляет руководство компании.

В поздравительном списке из тех, кто остается верным родной компании, некоторые трудятся на предприятии более двадцати лет. За это время «работники-долгожители» стали профессионалами высокого класса и передают свой опыт молодым специалистам:

Более 25 лет трудового стажа:

Зульфия Жиангалина – 28 лет работы

Альмира Курбангалиева – 27 лет работы

20 и более лет работы:

Рузида Шафикова – 23 года работы

Айдар Низамов – 22 года работы

Светлана Нуриева – 21 год работы

Айдар Мулюков – 20 лет работы

10-летний стаж работы:

Гузэль Валеева

Гюзель Яруллина.

Санаторий «Янган-Тау» образован в 1937 году в Салаватском районе Башкирии. Ежегодно курорт принимает около 30 000 отдыхающих. В 2020 году Республиканский геопарк «Янган-Тау», на территории которого расположен санаторий, первым в России и СНГ официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО.

Ирина Зимина
Теги: Янган-тау, санаторий
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