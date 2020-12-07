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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Туймазинском районе спасли раненую птицу, ей нужен зимний приют

ОБЩЕСТВО
Фото: Туймазинский вестник

В Туймазинском районе спасли раненую птицу, ей нужен зимний приют Фото: Туймазинский вестник

Газета «Туймазинский вестник» обращается к своим читателям за помощью — нужно найти приют для спасенной птицы. Житель Кандрыкуля Риф Хазиев подобрал жертву ястреба, которая выпала из его когтей и сильно ударилась о землю. Так как раненая птица отказывалась от корма и воды, хозяева заволновались и обратились в редакцию. По просьбе журналистов найденыша навестила сотрудница природного парка «Кандрыкуль».

«Это чомга, — пояснила эколог Ирина Сабирова. — Эти птицы питаются рыбой, моллюсками, личинками насекомых, которых добывают, ныряя в воду. Почему она не улетела на зимовку и как ей удалось выжить на берегу покрытого льдом озера – загадка».

Редакция обратилась к жителям района с просьбой приютить птицу до весны. Журналист Анфиса Аитова напоминает, что в сентябре общими усилиями удалось спасти лебедя-подранка. Представители Туймазинского общества охотников и рыболовов подлечили лебедя в ветклинике и выпустили на частный пруд. Там он набрался сил и с наступлением холодов вместе с сородичами улетел на юг.

Номер редакции: 8 (34782) 5-12-90.

ИА «Башинформ»
Теги: чомга, Кандрыкуль
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