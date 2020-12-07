Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25

EUR 90.26

7 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе запускают бесплатную программу для женщин, пострадавших от домашнего насилия

ОБЩЕСТВО
Фото: ukrinform.ru

В Уфе запускают бесплатную программу для женщин, пострадавших от домашнего насилия Фото: ukrinform.ru

Ресурсный центр «Семья» организовал программу помощи для женщин, пострадавших от насилия в семье и находящихся в созависимых отношениях. Она бесплатная, единственное условие – посетить оба занятия 18 и 19 декабря в лайфстайл центре «Башкирия». Программу разработали и проведут психотерапевт Руслан Сайфуллин и анестезиолог-реаниматолог Марина Латушкова.

На занятиях будут рассматриваться темы:

— особенности поведения «жертва-агрессор»;

— смысл насилия и зависимого поведения. Виды насилия. Цикл насилия;

— распознавание признаков приближающегося насилия;

— выработка стратегий поведения с агрессором;

— помощь детям в ситуации агрессии в семье;

— формирование грамотных навыков оказания самостоятельной первой помощи в случае насильственных действий.

«Желающие участвовать в программе должны заполнить анкету и зарегистрироваться. Количество мест ограничено. За 2-3 дня до первой лекции с вами свяжутся организаторы и пригласят к участию», — пояснили организаторы.

ИА «Башинформ»
Теги: домашнее насилие, психотерапия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прокуратура занялась делом о расследовании смертельного ДТП с подростками
На месте смертельного ДТП с участием подростков побывал исполняющий обязанности прокурора Абзелиловского района Башкирии. Представители надзорного органа
ФК «Уфа» прилетел на игру с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова
Футбольный клуб «Уфа» прилетел на матч 17-го тура РПЛ с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова. По данным клубной пресс-службы, у наставника баш
Подробности смертельного ДТП с подростками в Башкирии: школьник взял машину у отца
Ночная авария 6 декабря в Абзелиловском районе Башкирии унесла жизнь сразу троих несовершеннолетних. 16-летний водитель Гаяз Х. [имена здесь и далее изме
Глава Башкирии готовит поправки в антикоронавирусный указ: они касаются подростков
Глава Башкирии Радий Хабиров готовит очередные поправки в свой указ о введении режима «Повышенная готовность». По данным информированного источника в адм
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть