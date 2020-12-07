В Уфе запускают бесплатную программу для женщин, пострадавших от домашнего насилия
В Уфе запускают бесплатную программу для женщин, пострадавших от домашнего насилия Фото: ukrinform.ru
Ресурсный центр «Семья» организовал программу помощи для женщин, пострадавших от насилия в семье и находящихся в созависимых отношениях. Она бесплатная, единственное условие – посетить оба занятия 18 и 19 декабря в лайфстайл центре «Башкирия». Программу разработали и проведут психотерапевт Руслан Сайфуллин и анестезиолог-реаниматолог Марина Латушкова.
На занятиях будут рассматриваться темы:
— особенности поведения «жертва-агрессор»;
— смысл насилия и зависимого поведения. Виды насилия. Цикл насилия;
— распознавание признаков приближающегося насилия;
— выработка стратегий поведения с агрессором;
— помощь детям в ситуации агрессии в семье;
— формирование грамотных навыков оказания самостоятельной первой помощи в случае насильственных действий.
«Желающие участвовать в программе должны заполнить анкету и зарегистрироваться. Количество мест ограничено. За 2-3 дня до первой лекции с вами свяжутся организаторы и пригласят к участию», — пояснили организаторы.