Фото: ukrinform.ru В Уфе запускают бесплатную программу для женщин, пострадавших от домашнего насилия Фото: ukrinform.ru

Ресурсный центр «Семья» организовал программу помощи для женщин, пострадавших от насилия в семье и находящихся в созависимых отношениях. Она бесплатная, единственное условие – посетить оба занятия 18 и 19 декабря в лайфстайл центре «Башкирия». Программу разработали и проведут психотерапевт Руслан Сайфуллин и анестезиолог-реаниматолог Марина Латушкова.

На занятиях будут рассматриваться темы:

— особенности поведения «жертва-агрессор»;

— смысл насилия и зависимого поведения. Виды насилия. Цикл насилия;

— распознавание признаков приближающегося насилия;

— выработка стратегий поведения с агрессором;

— помощь детям в ситуации агрессии в семье;

— формирование грамотных навыков оказания самостоятельной первой помощи в случае насильственных действий.

«Желающие участвовать в программе должны заполнить анкету и зарегистрироваться. Количество мест ограничено. За 2-3 дня до первой лекции с вами свяжутся организаторы и пригласят к участию», — пояснили организаторы.