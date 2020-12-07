Фото: Ксения Калинина Глава Минздрава России предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19 Фото: Ксения Калинина

Из-за пандемии коронавируса следует рассмотреть возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них. Об этом 7 декабря на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», — цитирует ТАСС слова министра.

Он отметил, что ограничительные меры из-за ковида будут необходимы до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарственных препаратов.

Как сообщало агентство «Башинформ», на 7 декабря в Башкирии количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 15 265 человек. За минувшие сутки прирост составил 144 инфицированных. От ковида, по официальным данным, скончались 92 человека (+2 за сутки).