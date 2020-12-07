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7 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Все увлечены вакцинацией от COVID-19, но о гриппе забывать нельзя - глава Башкирии

ОБЩЕСТВО

В Башкирии вакцинировано от гриппа 40,9 процента населения, констатировали в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Как сообщили на совещании, на данный момент в регион поступило более 1,981 млн доз противогриппозных вакцин.

«Сейчас все увлечены вакцинацией от COVID-19, но по гриппу, как мы договорились: 60 процентов населения мы должны вакциной от гриппа обеспечить», — подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.
Как сообщал «Башинформ», с 7 декабря в Башкирии началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Первая крупная партия такой вакцины в количестве 1200 доз поступила в республику 5 декабря.

Галина Бахшиева
Теги: вакцина, грипп
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