Все увлечены вакцинацией от COVID-19, но о гриппе забывать нельзя - глава Башкирии

Как сообщили на совещании, на данный момент в регион поступило более 1,981 млн доз противогриппозных вакцин.

В Башкирии вакцинировано от гриппа 40,9 процента населения, констатировали в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Галина Бахшиева

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