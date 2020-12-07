Все увлечены вакцинацией от COVID-19, но о гриппе забывать нельзя - глава Башкирии
В Башкирии вакцинировано от гриппа 40,9 процента населения, констатировали в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Как сообщили на совещании, на данный момент в регион поступило более 1,981 млн доз противогриппозных вакцин.
«Сейчас все увлечены вакцинацией от COVID-19, но по гриппу, как мы договорились: 60 процентов населения мы должны вакциной от гриппа обеспечить», — подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.Как сообщал «Башинформ», с 7 декабря в Башкирии началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Первая крупная партия такой вакцины в количестве 1200 доз поступила в республику 5 декабря.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В период пандемии активизировались ритуальные «чёрные агенты»
В антиковидный колл-центр Башкирии стали больше звонить по вопросам реабилитации
Все увлечены вакцинацией от COVID-19, но о гриппе забывать нельзя - глава Башкирии
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи