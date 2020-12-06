В Башкирии отравившихся в бане угарным газом детей перевели из реанимации

Поход в баню для отца и двух братьев 9 и 10 лет из башкирского села Ташкиново едва не закончился трагедией. Мальчики, а также их отец отравились угарным газом. Их обнаружил друг семьи. Семья экстренно была госпитализирована в Нефтекамскую городскую больницу.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе Минздрава Башкирии, отец детей быстро пришел в сознание. А вот состояние мальчишек еще накануне оценивалось как стабильно тяжелое.

«На сегодняшний день братья по стабилизации состояния переведены из реанимации в детское отделение», — уточнила представитель ведомства.