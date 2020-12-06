Фото: facebook.com





Фото: facebook.com

В башкирскую деревню с 14-ю жителями впервые провели электричество. Прежде жители села Кулмасово Белорецкого района республики не могли пользоваться компьютерами, телевизорами и многими другими благами цивилизации. Это одна из самых отдалённых от города Белорецка деревень, перед границей с Архангельским районом на трассе Белорецк — Уфа.

В населенном пункте прописаны всего пять человек, фактически же проживают 14. Также круглый год там работают два кафе с домашней кухней, рассказал на своей странице в соцсетях глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

«Недавно в Кулмасово провели электричество. Очень надеюсь, что деревня будет расти. Для кафе это тоже большое событие — сэкономленные на генераторах деньги хозяева планируют вложить в развитие, — поделился он новостью. — Электричества в Кулмасово не было никогда. Кафе работали на генераторах, а это около тысячи рублей в день только на топливо. Каждый год генераторы выходили из строя, приходилось покупать новые и запасные. А местные жители часто и вовсе без света сидели, экономили».