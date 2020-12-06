Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25

EUR 90.26

6 декабря Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В башкирскую деревню с 14-ю жителями впервые провели электричество

ОБЩЕСТВО
Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

В башкирскую деревню с 14-ю жителями впервые провели электричество. Прежде жители села Кулмасово Белорецкого района республики не могли пользоваться компьютерами, телевизорами и многими другими благами цивилизации. Это одна из самых отдалённых от города Белорецка деревень, перед границей с Архангельским районом на трассе Белорецк — Уфа.

В населенном пункте прописаны всего пять человек, фактически же проживают 14. Также круглый год там работают два кафе с домашней кухней, рассказал на своей странице в соцсетях глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

«Недавно в Кулмасово провели электричество. Очень надеюсь, что деревня будет расти. Для кафе это тоже большое событие — сэкономленные на генераторах деньги хозяева планируют вложить в развитие, — поделился он новостью. — Электричества в Кулмасово не было никогда. Кафе работали на генераторах, а это около тысячи рублей в день только на топливо. Каждый год генераторы выходили из строя, приходилось покупать новые и запасные. А местные жители часто и вовсе без света сидели, экономили».

Теги: благоустройство, электричество, туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прокуратура занялась делом о расследовании смертельного ДТП с подростками
На месте смертельного ДТП с участием подростков побывал исполняющий обязанности прокурора Абзелиловского района Башкирии. Представители надзорного органа
ФК «Уфа» прилетел на игру с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова
Футбольный клуб «Уфа» прилетел на матч 17-го тура РПЛ с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова. По данным клубной пресс-службы, у наставника баш
Подробности смертельного ДТП с подростками в Башкирии: школьник взял машину у отца
Ночная авария 6 декабря в Абзелиловском районе Башкирии унесла жизнь сразу троих несовершеннолетних. 16-летний водитель Гаяз Х. [имена здесь и далее изме
Глава Башкирии готовит поправки в антикоронавирусный указ: они касаются подростков
Глава Башкирии Радий Хабиров готовит очередные поправки в свой указ о введении режима «Повышенная готовность». По данным информированного источника в адм
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть