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В ситуации с БСК вырисовывается сценарий «Башнефти» - эксперт

ПОЛИТИКА

Доктор экономических наук Рустем Ахунов считает, что «в развитии ситуации вокруг Башкирской содовой компании вырисовывается сценарий «Башнефти», когда часть акций «по воле высшего руководства может быть передана республике».

«Для Башкирии это будет в плюс, прежде всего, в виде дивидендов, налогов и влиянии на принятие решений через систему управления акционерным обществом. Ключевой момент — кто будет собственником. Очевидно, что ни республика, ни федеральный центр не будут эффективным собственником», — сказал Рустем Ахунов. Это сложившийся факт в практике управления, да и экономической теории. По его мнению, сценарий, в котором появится крупный серьезный частный собственник и у республики будет свой пакет, был бы нормальным.

Эксперт критически оценил факт того, что у частных собственников в пользу государства была отчуждена собственность. Он отметил, что если говорить о приватизации в России, то львиную долю всей приватизации можно признать незаконной.

Доктор экономических наук предположил, что в том, что произошло с компанией, есть ошибка прежних собственников предприятия.

«Очевидно, что все истории о том, что средства выводили за рубеж, была невысокая социальная ответственность — реальны. Не воспринимали всерьез пожелания людей и народа, общественных организаций, не учитывали интересы различных слоев населения — и это большая ошибка. Надо сказать, что в мире четко прослеживается тренд на напряжение отношения общества к крупным компаниям в силу, главным образом, возрастания экологических требований к ведению бизнеса», — сказал Рустем Ахунов.

ИА «Башинформ»
Теги: приватизация, БСК
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