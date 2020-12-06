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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В башкирском Октябрьском наградили лучших волонтеров года

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлено Александром Юдиным

В башкирском Октябрьском наградили лучших волонтеров года Фото: предоставлено Александром Юдиным

В городе Октябрьском 5 декабря, в День добровольца, состоялось награждение лучших волонтеров города. На торжественной церемонии вручения благодарственных писем администрации города, всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и республиканского центра развития волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив присутствовали молодые, энергичные ребята с активной гражданской позицией, которые занимаются социально-значимой деятельностью, которая способствует развитию ценностей добровольчества.

Большая часть из них, активисты движения «Волонтёры Победы», помогали в этом году вручать медали 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проводить личные парады для участников войны, поздравляли их с памятными датами и днями рождениями, а также вручали мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью.

«Вовлечение молодежи в волонтерскую добровольческую деятельность – это, безусловно, важное и нужное направление молодежной политики, которое принесет нашей стране ответственных граждан с активной гражданской позицией», – поделился специалист по работе с молодежью, член Центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Александр Юдин.

При проведении мероприятия были приняты всесторонние меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе проводилась термометрия, у всех участников награждения были надеты защитные маски.

ИА «Башинформ»
Теги: волонтеры
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