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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Переход БСК в госсобственность повлечёт её дальнейшую передачу Башкирии: мнения

ПОЛИТИКА

Переход в федеральную собственность Башкирской содовой компании (БСК), вероятнее всего — не последний шаг в её национализации и за ним последует переход компании в республиканскую собственность Башкирии, считают политологи и авторы авторитетных телеграм-каналов.

“До СМИ не раз долетали обрывочные сведения о достигнутых договоренностях на федеральном уровне о том, что после национализации БСК предприятие будет передано Башкирии. Это может напоминать тот же сценарий, как произошло с "Башнефтью", когда президент Путин своим Указом отдал Башкирии четверть пакета нефтяной компании. И это несмотря на то, что тогда был другой глава, у которого лоббистских возможностей на федеральном уровне практически не было. К тому же до изъятия в пользу государства акций “Башнефти” Башкирия на тот момент уже не владела никаким пакетом акций компании, все было отчуждено ещё во времена правления Муртазы Рахимова. А в случае с БСК Башкирия до последнего момента владеет 37% акций содовой компании. Это значительно повышает возможности республики нарастить свой пакет не только до контрольного, но и до полного”, — говорит политолог Сергей Семенов.

С ним согласен политический обозреватель Азат Галиуллин:

“Сам Путин, исходя из ситуации с "Башнефтью", безо всякого лоббирования старается соблюдать историческую справедливость по отношению к регионам. Ведь федералы ни в коем случае не заинтересованы в подкашивании экономики в отдельно взятом субъекте. Нельзя забывать и о выстроенных годами совместной работы хороших отношениях Владимира Путина и Радия Хабирова. И, очевидно, на самом высоком уровне есть вполне конкретные договорённости в отношении БСК. Судя по тому, как спокойно ведет себя Хабиров по поводу судебного вердикта о передаче акций БСК в собственность государства, решения эти и договорённости — в пользу Башкирии”, — считает Галиуллин.

Напомним, что 4 декабря Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу Российской Федерации из незаконного владения акций АО «Башкирская содовая компания». В августе этого года Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку в связи с утратой контроля государства над активами АО «БСК». По данным прокуратуры, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации, а переход прав на имущество комплекса произведен помимо воли Российской Федерации. Генпрокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан был заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Ранее на встрече с профсоюзным активом «Башкирской содовой компании» 24 октября Радий Хабиров говорил следующее:

«Мы приняли решение, что будем поддерживать исковые заявления Генеральной прокуратуры. Мы считаем, что акции БСК должны перейти в собственность Российской Федерации. При этом хочу сказать, что интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся. Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее».

По словам главы Башкортостана, после завершения судебных процедур и принятия решения о формате корпоративного управления компания должна уделить особое внимание модернизации производства и экологической политике.

ИА «Башинформ»
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