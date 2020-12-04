Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии издан указ об увековечении памяти скончавшегося мэра Ульфата Мустафина Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти Ульфата Мустафина — мэра столицы, скончавшегося от коронавируса,

Согласно документу, учитывая значительный вклад общественно-политического деятеля в социальное и экономическое развитие республики, Правительству РБ поручено:

— учредить ежегодную Республиканскую премию имени Ульфата Мансуровича Мустафина в сфере благоустройства муниципальным образованиям РБ для реализации лучших инициатив по развитию общественных пространств;

— организовать проведение ежегодного международного турнира по волейболу среди юношей и девушек, посвященного памяти У.М.Мустафина;

присвоить имя Ульфата Мустафина Центру волейбола в Калининском районе Уфы после завершения его строительства.

Администрации Чекмагушевского района предложено установить мемориальную доску в школе села Старобатирово, где учился бывший уфимский мэр, а также присвоить имя Ульфата Мустафина улице в селе Чекмагуш.

Напомним, глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин ушел из жизни 29 октября 2020 года после 35-дневной борьбы с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Ему был 61 год. Пост мэра столицы Башкирии он занимал с 29 октября 2018 года.