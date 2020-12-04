По обновленной Конституции РФ местная власть стала публичной: эксперты

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

Член Межведомственной комиссии по вопросам повышения качества высшего юридического образования, один из авторов Конституции Российской Федерации 1993 года Сергей Шахрай считает, что контроль за соблюдением норм обновленной Конституции должны вести Конституционный Суд, парламент, гражданское общество. «Конституцию нужно развивать через Конституционные законы. И в этом плане Конституционные законы, решения Конституционного Суда развивают Конституцию», — отметил во время пресс – подхода после завершения пленарного заседания V Общероссийского юридического форума «Конституция-2020. Эволюция публичной власти».

По мнению вице-президента Федеральной палаты адвокатов России Владислава Гриба, в России до недавнего времени органы местного самоуправления скорее относились к институтам гражданского общества нежели к публичной власти.

«А власть есть и на местном, и на региональном, и на федеральном уровнях. Поэтому я бы сказал, что это не смысловая, а юридическая правка – чтобы местной власти вернули слово «публичная власть». Да, у нас были диссертации, что местная власть – это как институт гражданского общества. Но это – власть, и она должна называться именно публичной. В итоге получается единая структура власти, в которую входят и местные, и региональные, и федеральный уровни», — отметил Владислав Гриб.