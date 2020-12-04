Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" Жителей Башкирии призвали встречать Новый год дома Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Жителям Башкирии порекомендовали встретить Новый год дома в узком семейном кругу. Во время тематического приема граждан по вопросам здравоохранения в честь дня рождения «Единой России» представители профильных ведомств призвали сохранять вирусонастороженность.

«Вы видите, в каком режиме работают врачи. На них и так нагрузка очень большая. Не злоупотребляйте выходными, соблюдайте все меры предосторожности», — отметила руководитель Росздравнадзора по РБ Динара Гашимова

«Следите за своим здоровьем и будьте осторожны», — отметила спикер.

«Строительно-монтажные работы окончены, идет установка оборудования. Это будет комплекс из 76 боксированных отделений, изолированных помещений, 16 реанимационных боксов. После ликвидации инфекции комплекс можно использовать как многопрофильный стационар. Мы строили учреждение, учитывая опыт возведения комплекса в Зубово», — рассказал Максим Забелин.

.Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ирина Кофанова добавила, что в праздники и так увеличивается риск травматизма, отравлений.Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал, что медучреждения республики будут продолжать работать в обычном режиме. То же самое касается аптек, горячих линий по вопросам коронавирусной инфекции. Также спикер проинформировал о возможностях здравоохранения на сегодняшний день, завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы в Стерлитамаке.Спикеры отвечали на вопросы жителей в онлайн режиме. Многих интересовало лекарственное обеспечение аптек, дефицит некоторых позиций. На них ответила генеральный директор ГУП «Башфармация» Альфия Рахматуллина. Слушателей волновали вопросы по вакцине.

Эксперты ответили, что препарат доказал свою эффективность на 96%. В декабре ожидается новая партия прививок. С января планируется вакцинировать сотрудников медицины, школьного и дошкольного образования, соцработников, работников почты и других специалистов, чья деятельность связана с общением с большим количеством людей.

«Вопросов было не так много. Думаю, это связано с тем, что в течение всего периода пандемии мы постоянно были на связи с жителями в онлайн режиме, многие вопросы снимает Антиковидный ситуационный центр, куда жители могут позвонить и решить свои проблемы», — прокомментировала депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева.