Фото: Олег Яровиков Обновленная Конституция РФ создает возможности для социального государства: Сергей Бабурин Фото: Олег Яровиков

Президент Ассоциации юридических вузов России Сергей Бабурин сказал, что его отношение к Конституции и в 1993 году, и в 2020-м полностью совпало с отношением народа Республики Башкортостан.

«В 1993 году это было отрицательное отношение. А в 2020 году – однозначно положительное. Потому что реформа 2020 года исправляет многие недостатки Основного закона, делает более эффективной власть Президента. И самое важное для меня – создает реальные возможности, чтобы государство было социальным не на словах, а на деле. Закрепляет в Конституции духовно-нравственные ценности без которых наши народы существовать не могут», — сказал эксперт.