Фото: Олег Яровиков В Уфе новый временный мэр; смерть на охоте; министр попросил о помощи - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров выразил признательность Путину; хоккеисты «Салавата Юлаева» в числе самых высокооплачиваемых; в башкирском санатории лечили уже использованной грязью; как праздновать Новый год во время пандемии; обжалован оправдательный приговор экс-министру; победил наш НОЦ. Главные новости недели – в одном материале агентства «Башинформ».

Путин распорядился отпраздновать юбилей Уфы

30 ноября президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия основания Уфы. Согласно этому документу, в течение трех месяцев появится оргкомитет по подготовке празднования, который возглавит зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. «Тем самым почти полутысячелетнему юбилею нашей столицы республики придается федеральный статус. А это означает, что мы получим уникальный шанс преобразить Уфу, в том числе за счет поддержки из федерального центра, осовременить город, вдохнуть в него новую жизнь и сделать одним из опорных городов страны», — написал об этом в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров и поблагодарил Путина за принятое решение.

Обжаловали оправдательный приговор экс-министру

Прокуратура Кировского района Уфы направила в суд апелляционное представление на оправдательный приговор бывшему вице-премьеру — экс-министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву. Он обвинялся в «превышении должностных полномочий» при продаже земельных участков по цене вдвое ниже их кадастровой стоимости. Суд решил, что действия экс-чиновника не противоречили закону, и 25 ноября оправдал Гурьева. Однако прокуратура полагает, что «суд необоснованно оправдал экс-чиновника, изложенные в приговоре выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела». Гособвинитель просил назначить Гурьеву наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Хоккеисты «Салавата» — в числе самых богатых в КХЛ

Сразу три хоккеиста «Салавата Юлаева» вошли в обновлённый рейтинг 10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Третье место вместе с голкипером екатеринбургского «Автомобилиста» Якубом Коваржем разделил «финский башкир» Теему Хартикайнен. Его сезонный контракт составляет 90 млн рублей. Седьмую строчку занял «датский принц» уфимцев Филип Ларсен с зарплатой 80 млн рублей. Столько же получит финский вратарь «Салавата» Юха Метсола, узнал «Башинформ». На 21-м месте рейтинга «юлаевец» Маркус Гранлунд, на 29-м — Сакари Маннинен с 60 млн рублей. Александр Кадейкин и Дмитрий Кугрышев заработают в сезоне по 50 млн, а Григорий Панин — 45 млн рублей.

Глава Минздрава обратился за помощью к «частникам»

На этой неделе министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин обратился к врачам частных клиник с просьбой о помощи. «В нашей республике сейчас крайне непростая ситуация с кадрами. С марта 2020 года весь штат государственных медицинских учреждений борется с коронавирусной инфекцией и её последствиями. Сотрудники просто не имеют возможности как следует выспаться и отдохнуть», — объяснил ситуацию министр. По его словам, сейчас больницы остро нуждаются во врачах и медсестрах. «Подработка даже на неполный рабочий день будет огромным вкладом на пути к стабильности», — обратился он к частным специалистам и призвал готовых помочь прийти в отдел кадров медорганизаций.

Также стало известно, что в новом учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми. По специальности «Лечебное дело» их доля составит 70%, по «Педиатрии» – 75%, а по дефицитным направлениям ординатуры – 100%.

Сотрудник МЧС погиб на охоте

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Куюргазинского района по статье «причинение смерти по неосторожности». По данным «Башинформа», 27 ноября пятеро мужчин охотились в лесу рядом с деревней Красный Восток Куюргазинского района. Один из охотников, заметив пробегающего лося, выстрелил в него из карабина. В итоге одна пуля попала в грудь 39-летнего замначальника отдела МЧС по Уфе. После этого потерпевшего отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть. Известно, что ﻿охотившиеся мужчины дружили семьями. Во время трагедии погибший сотрудник МЧС загонял дичь в ловушку.

Про ковид, Новый год и ограничения

1 декабря, как и было запланировано, в Стерлитамаке в рекордно короткие сроки — за 50 дней, завершили строительство нового инфекционного центра. Сейчас там устанавливают медоборудование и готовят медперсонал. Первых пациентов ковид-госпиталь примет 12 декабря. На 4 декабря в Башкирии подтверждено 14 883 случая заражения коронавирусом, плюс 144 новых заболевших за сутки. За неделю тяжелых больных стало больше на 10 — с 38 до 48 человек, 7 умерли. Всего с начала пандемии в республике от ковида скончались 87 человек. Пожилая уфимка с лишним весом, диабетом и 100% поражением легких поборола инфекцию и выздоровела, благодаря своему позитивному настрою.

Уже на следующей неделе в Башкирии могут начать прививать от COVID-19. О планах начать в стране масштабную вакцинацию от коронавируса объявил 2 декабря президент Путин. Ранее Радий Хабиров заявил, что «решение всех наших проблем во многом лежит в вакцинировании от COVID-19». С 7 декабря в школах региона возобновляется очное обучение. К обычному режиму работы в Уфе вернут госпиталь ветеранов войн и корпус 13-й больницы. Для людей старше 65 лет и хронически больных режим самоизоляции продлен до 31 декабря. Радий Хабиров поручил увеличить количество ледовых городков и ёлок, чтобы избежать массового скопления людей. В детсадах новогодние утренники пройдут только в своих группах и без родителей. Ресторанам в Новый год разрешили работать круглосуточно, в новогодние каникулы – с 6 утра до 2 часов ночи.

Определили главную башкирскую красавицу страны

3 декабря в Уфе завершился Всероссийский конкурс башкирских красавиц «Хылыукай-2020». Заветную корону и главный приз — автомобиль «Лада» завоевала 19-летняя Ляйсан Шугаепова из Учалинского района. Приз ей вручил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. В финале приняли участие 20 девушек из Башкирии и 10 регионов страны, все они свободно разговаривают на башкирском языке. Первое место досталось 16-летней Шауре Яхиной из Сибая. Второе место поделили девушки из Пермского края и Оренбургской области, третье — красавицы из Мелеуза, Бурзянского и Куюргазинского районов. Все девушки получили в подарок сундук в национальных традициях.

В башкирском санатории курортников лечили использованной грязью

Контрольно-счетная палата Башкирии выявила в санатории «Красноусольск» нарушения на 1,68 млрд рублей. Проверку провели по деятельности курорта с 2017-го по март 2020 года, когда его директором был Фаяз Мазитов. В 2017-м ГУП стал ООО. В 2017-2019 годах валовая выручка общества составила 1,7 млрд рублей при затратах в 1,5 млрд. Прибыль снизилась на 22% — с 51 млн до 40 млн рублей. В рейтинге «Топ-100 российских здравниц» санаторий опустился на 21-е место. Также выяснилось, что в санатории вместо лечебной грязи из месторождения использовалась грязь из отстойника-накопителя. Грязи применялись вторично, а «краткий» анализ показывал несоответствие «показаний по титру клостридий и титру лактозоположительных кишечных палочек, характеризующих степень фекального загрязнения пелоидов». Санобработка грязепроводов грязелечебницы не проводилась аж с 2004 года.

НОЦ в Уфе получил федеральный статус

Башкирия победила в правительственном конкурсе и получит федеральное финансирование на развитие Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин и подписал соответствующее распоряжение. Проект создания НОЦ в Уфе получил федеральный статус в рамках нацпроекта «Наука». «Конкуренция была самая серьезная. И тот факт, что нам удалось победить – говорит как о мощнейшем потенциале нашей науки и образования, так и об образцовой работе нашей управленческой команды над этим сложным проектом», — сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. «На базе НОЦ планируется разрабатывать новые изобретения и совершать научные открытия. К нам потянутся учёные со всего мира, мы сами станем экосистемой, престижной кузницей научных и инженерных кадров», — поделился радостью глава Башкирии.

В Уфе новый временный мэр

Новым и.о. мэра Уфы стал Рустем Газизов, ранее курирующий вопросы кадров, спорта и молодежи в должности вице-мэра города. Такое решение вечером 30 ноября приняли на внеочередном заседании Горсовета, прошедшем методом телефонного опроса. Назначенный на эту должность 2 ноября Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья — у него обнаружен коронавирус. Другой вице-мэр Уфы — 35-летний Ильдар Юланов возглавил крупнейшее в регионе госпредприятие по ремонту и строительству дорог «Башкиравтодор». Он сменил на этом посту Андрея Пролипото, назначенного в 2019 году.

От приставки и.о. освободился Рамзиль Кучарбаев, назначенный министром строительства Башкирии.

Для волонтеров учредили награду и пособия в случае гибели

Глава РБ учредил новую награду — Почетный знак «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан». Она будет ежегодно вручаться 10 волонтерам. «Эти люди обычно находятся в тени, но без их помощи не двигается ни одно большое дело. Ещё важнее – эти отважные ребята первыми приходят на помощь в трудную минуту», — сообщил Радий Хабиров, отметив, что «в этом году волонтёры оказались на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией». Также в Башкирии волонтерам назначили пособия в случае гибели или получения вреда здоровью при исполнении. 50 тысяч рублей выплатят волонтеру за вред здоровью, 250 тысяч — членам семьи погибшего волонтера. Сейчас в республике 400 волонтерских отрядов.