МЧС Башкирии предупреждает о сильном тумане
Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает о сильном тумане Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятном явлении. По данным синоптиков, 5 декабря местами по региону ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
В этот день существенных осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью составит -15,-20, местами -23,-28, днем -9,-14.
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МЧС Башкирии предупреждает о сильном тумане
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