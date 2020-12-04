Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о сильном тумане Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятном явлении. По данным синоптиков, 5 декабря местами по региону ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

В этот день существенных осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью составит -15,-20, местами -23,-28, днем -9,-14.