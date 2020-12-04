В Уфе на V Общероссийском юридическом форуме обсуждают обновленную Конституцию страны

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

Сегодня в уфимском Конгресс-холле «Торатау» проходит V Общероссийский юридический форум «Конституция-2020. Эволюция публичной власти». Глава Башкортостана Радий Хабиров в своем вступительном слове на пленарном заседании отметил, что конференция проходит в очень непростое время. По его словам, тема, заявленная на форуме, актуальна, обновленный Основной закон страны обеспечивает устойчивое развитие общества, достойную жизнь жителей России и повышение эффективности нашего государства.

«Конституция определяет вектор и основные направления развития нашей страны. Надеюсь, все мы сегодня обогатимся новыми знаниями, узнаем много интересного и будем все вместе двигаться вперед», — сказал Глава региона.

Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников отметил, что ряд норм обновленной Конституции требует развития в действующем законодательстве. А чтобы заработал новый принцип единства публичной власти, нужно сформировать механизм взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного решения общегосударственных задач на соответствующих территориях». По словам спикера форума, который выходил на связь с Уфой в онлайн–режиме, Башкортостан стал одним из флагманов этих конституционных процессов.

В работе форума также принимают участие председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, президент Ассоциации юридических вузов, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизованных исследований Института государства и права РАН Сергей Бабурин, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (ЕКЭП/CEPEJ) Совета Европы, член правления Союза ассоциаций судей Азербайджана Рамин Гурбанов, член Межведомственной комиссии по вопросам повышения качества высшего юридического образования, председатель Центральной ревизионной комиссии Ассоциации юристов России, один из авторов Конституции Российской Федерации 1993 года Сергей Шахрай.

В рамках форума запланирована презентация книги Павла Крашенинникова «Советское право. Итоги. Очерки о государстве и праве. 1962-1984» и правовая online-игра Legal Battle

Итоги деловых секций и дискуссий лягут в основу аналитических, экспертных материалов для научных сборников РИНЦ и журнала «Правовое государство: теория и практика».

Все мероприятия на территории Конгресс-холла «Торатау» организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по реализации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения вирусных заболеваний. Для безопасности участников оборудованы дезинфекционные кабины, гости не допускаются на мероприятие без масок и перчаток, а в помещении им предстоит придерживаться дистанции в 1,5 метра.