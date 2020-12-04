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Рособрнадзор запустил «Навигатор ГИА» для помощи выпускникам и учителям в подготовке к ЕГЭ

ОБЩЕСТВО

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений запустили навигатор по материалам, которые будут полезны выпускникам и педагогам при подготовке к единому государственному экзамену и основному государственному экзамену в 2021 году. В «Навигаторе ГИА» опубликованы коды, примеры ЕГЭ прошлых лет. Воспользоваться ресурсом можно по ссылке на сайте Рособрнадзора.

«Материалы были оперативно обновлены с учетом результатов экзаменационной кампании 2020 года и изменений в ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. Они будут полезны как для организации занятий в классе, так и для дистанционной и самостоятельной подготовки. Нам важно, чтобы все выпускники получили максимум полезной и актуальной информации, которая поможет им организовать подготовку к итоговой аттестации», — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Навигатор ГИА» содержит актуальную информацию о проведении экзаменов в 2020/21 учебном году. Также он поможет выпускникам и педагогам сориентироваться в материалах, размещенных на ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ. Он включает ссылки на полезные материалы и аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов. Для удобства пользователей все материалы сгруппированы по трем разделам: «Материалы для подготовки к ЕГЭ», «Материалы для подготовки к ОГЭ» и «Материалы для учителей».

Розалия Валеева
Теги: рособрнадзор, ГИА, образование
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