Блогер из Уфы Рустам Набиев раскрыл секрет подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным

Уфимский блогер Рустам Набиев после общения с президентом страны Владимиром Путиным признался, что совершенно не волновался во время видеоконференции.

«Поначалу было какое-то волнение, но как только у нас завязался диалог, оно напрочь пропало. Будто не в первый раз общались», — сказал спортсмен и покоритель Эльбруса Рустам.

По словам Набиева, ранее он слышал, что вопросы и просьбы для главы государства заранее отправляют собеседникам. Однако на деле оказалось по-другому.

«Не знаю, как у других участников, но мое выступление никто заранее не готовил. Да, его утверждали, согласовывали, подгоняли под время, которое отводилось для каждого участника, но текст мой. Я его лично сам готовил, — объяснил уфимец с инвалидностью. — Общение состоялось в таком позитивном тоне. Мне понравилось. Мне кажется, я даже внёс какой-то цветной контраст во все мероприятие. Я не растерялся, не забыл, о чем хотел сказать. Глава нашего государства меня даже пару раз «подколол», когда сказал, что «может, больше не надо уже прыгать с парашютом», «а супруга отпустит в горы?».

Рустам Набиев попросил Владимира Путина улучшить спортивную и туристическую инфраструктуру России. Особенно это касается пляжей.

«Многие приезжают туда за тысячи километров и потом элементарно не могут доехать пару десятков метров до моря, так как нет специальных дорожек для колясок, которые ведут к морю. Был вот на Эльбрусе. Там есть канатная дорога, но нет электроподъёмников или пандусов, чтобы просто добраться до этих кабинок. Кто следил за моим восхождением, видели, наверное, как меня на руках мужики туда поднимали», — напомнил Рустам.

Помимо этого, для вдохновения остальных людей с ограниченными возможностями здоровья, уфимский блогер попросил Владимира Путина рассмотреть возможность съемок таких проектов как покорение Эльбруса профессиональной телевизионной бригадой, чтобы после транслировать эти кадры как социальные ролики или фильмы. Глава государства пообещал переговорить с коллегами с федеральных каналов.