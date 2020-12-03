Фото: БФ «Свидетель Милосердия» «Солнечные» дети – отдатливые на доброту: председатель совета БФ «Свидетель Милосердия» Фото: БФ «Свидетель Милосердия»

Сегодня в Международный день инвалидов представители благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» навестили семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна. Солнечные детишки Динара, Азалия и Полина обучаются в коррекционной школе-интернат. Динаре Хисаметдиновой из села Ермолаево Куюргазинского района 17 лет, она ученица 2 — го класса. Динара второй ребёнок в многодетной семье, она объединяет всех своей добротой и открытостью.

«У нас необычный ребёнок. Она заряжает нас всех своей любовью и от неё веет только добром! Сегодня нас посетила руководитель Попечительского совета Благотворительного фонда «Свидетель милосердия» Лилия Игоревна. Эта так было неожиданно для нас. Наша дочь и мы сами, родители, остались довольными этому визиту. Ведь мы всегда нуждаемся во внимании. Хочу сказать Лилии Игоревне большое спасибо. Желаю фонду только процветания! Почаще навещайте нас!», — рассказала о своих впечатлениях Камиля Хисаметдинова, мама Динары.

Азалии Сабировой 14 лет, она обучается в 7 классе. Азалия в семье старший ребёнок, имеет братика. Девочка любит рисовать, петь, посещает класс фортепиано Детской школы искусств села Ермолаево Куюргазинского района. Азалия неоднократно принимала участие в музыкальных конкурсах.

«Наша Азалия очень добрая, в то же время требовательная, активная, общительная девочка. Очень любит ходить в гости и встречать гостей. Сегодня очень обрадовалась приходу гостям и подаркам. Так приятно, когда о нас вспоминают и посещают нас. Хотелось бы, чтобы не забывали о нас, ведь эти дети на всю жизнь останутся детьми», — отметила мама Азалии, Эльза Сабирова.

Ким Полине из Кумертау 10 лет, она обучается во 2 классе. Полина юный видеоблогер, любит гимнастику и танцы.

«Наша Полина очень хорошо читает. Любит животных. Какие только зверьки у нас не жили. Ей на день рождение мы подарили кролика, Полина за ним ухаживает. Очень приятно, что нас сегодня посетила Лилия Игоревна и уделила внимание нашей Полине. Лилия Игоревна предложила объединить солнечных детей в один единый круг, чтобы занимать их общим делом для дальнейшего развития, для социализации, чтобы они могли найти своё место в жизни», — поделилась своими впечатлениями мама Полины, Ксения Ким.

«Я даже, как профессионал не скажу, какая мутация генов породила в людях с синдромом Дауна столько доброты, любви, радости и послушания! Какие же солнечные дети мягкие, уютные, подталкивающие нас на любовь! Я бы сказала про всех людей с синдромом Дауна так: «Отдатливые на доброту!» Всем кому сегодня себя жаль, кто в унынии, в печали, но физически здоров советую оглянуться и посмотреть как живут наши инвалиды. Потрясающие семьи! Прекрасные взаимоотношения между детьми и родителями! Низкий поклон мамам, родителям, бабушкам и дедушкам, воспитывающих детей инвалидов! Когда любовь и долг одно и то же — это Божие благословение! Всем здоровья и долгих лет жизни», — прокомментировала для агентства «Башинформ» Лилия Михайлова.

«Сегодня внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже и не нужно напоминать», — сказал глава государства.

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» Лилия Михайлова уверена, что дети самые лучшие люди на Земле, а «солнечные» дети тем более.Не случайно сегодня президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организации инвалидов подчеркнул особую роль общественных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, которые работают с людьми с ограниченными возможностями, исходя от их конкретных потребностей.