Глава Академии наук РБ: Борьба за НОЦ длилась между регионами несколько лет

Борьба за создание научно-образовательных центров мирового уровня в России началась давно, несколько лет назад, к ней подключились, естественно, все регионы, рассказал «Башинформу» президент Академии наук Республики Башкортостан Альфис Гаязов.

ИА «Башинформ»

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