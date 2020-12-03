Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.61 ↓

EUR 91.30 ↑

3 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Академии наук РБ: Борьба за НОЦ длилась между регионами несколько лет

ПОЛИТИКА

Борьба за создание научно-образовательных центров мирового уровня в России началась давно, несколько лет назад, к ней подключились, естественно, все регионы, рассказал «Башинформу» президент Академии наук Республики Башкортостан Альфис Гаязов.

«Дело в том, что тот регион, который получал право на создание научно-образовательного центра, получал, с одной стороны, определенные субсидии, но с другой — это признание того, что в этом регионе имеются большие возможности для развития науки, образования очень высокого уровня. И поэтому перед Республикой Башкортостан стояла задача найти те направления, которые показывают, что мы сильные. По этим направлениям, конечно же, нам надо было найти ту базу, которая на сегодняшний день дает все возможности, для того чтобы развивать научные направления. Но ещё один такой момент, о котором я не могу не сказать, — для нас как для республики, для Уфы этот образовательный центр должен был быть связан с европейскими тенденциями и тенденциями азиатскими. Вот эти соображения дали возможность создать некую платформу, которая называется Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня с участием всех образовательных учреждений, организаций высшего образования и науки. И конечно же, важно наличие мощных партнеров. В нашей республике это нефтегазодобывающие компании, обрабатывающая промышленность. Они нас поддержали», — сказал Альфис Гаязов.

ИА «Башинформ»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Школьники Башкирии с 7 декабря возвращаются к очному режиму учебы
С понедельника, 7 декабря, во всех школах республики возобновляется очное обучение. Информированный источник в администрации главы Башкортостана сообщил
«Вымыла нож и укрыла одеялом» - подробности убийства зятя тещей в Стерлитамаке
В Стерлитамакском районе Башкирии теща зарезала зятя, после чего вымыла нож, укрыла тело одеялом и стала дожидаться дочери. Шокирующие подробности сообща
В Уфе ребенок застрял головой в сиденье для унитаза
В Информационно-диспетчерский центр Уфы вечером 1 декабря за помощью спасателей обратилась женщина. Она сообщила, что ее пятилетняя дочка надела на голов
В Башкирии решили, как праздновать Новый год в условиях пандемии
В Башкортостане 2 декабря приняли ряд решений о праздновании Нового, 2021 года в условиях пандемии коронавируса. Глава республики Радий Хабиров поручил у
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть