Евразийский НОЦ выведет Башкирию в число передовых - ректор БашГУ

Ректор БашГУ Николай Морозкин считает, что решение создать Евразийский НОЦ в Башкирии — это возможность воплотить многие фундаментальные решения в реальные проекты.

«Это большая победа, которая способствует консолидации всех вузов Башкортостана и наших научных разработок. Создание Евразийского НОЦ позволит академическому и научному сообществу республики работать вместе с такими передовыми институтами, как Сколково, и придерживаться того уровня, который задается там», — сказал ректор БашГУ Николай Морозкин.

Он считает, что для ученых Башкирии — это возможность воплотить многие фундаментальные решения в реальные технологические проекты. Новый научно-образовательный центр способствует интеграции вуза и предприятия в единое целое. Это поможет вывести наш регион в число передовых, сделает его центром притяжения для молодежи, квалифицированных специалистов и, конечно же, инвестиций.